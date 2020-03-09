والد شهيد: لو عندي ابن سأقدمه للجيش والشرطة عشان يحمي مصر .. فيديو

قال عبد الخالق محمد والد الشهيد الرائد عمرو عبد الخالق، إن الشهداء هم أبطال مصر الذين يحمونها من كل المخاطر.





وأضاف عبد الخالق محمد في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لو عندي ابن غيره كنت قدمته للجيش والشرطة".





وتابع عبد الخالق محمد:" مفيش أغلى من الوطن وبالنظر إلى الدول المجاورة لنا نجد أنها تعاني كثيرا بسبب عدم استقرار تلك الدول ولكن مصر دولة آمنة ومستقرة يحميها ابطال القوات المسلحة والشرطة".





وأكمل عبد الخالق محمد:" أبطال القوات المسلحة والشرطة يضحون بأرواحهم من أجل مصر والشهداء يقدمون أرواحهم فداء للدولة ".





ولفت عبد الخالق محمد:" القصاص من الإرهابى هشام عشماوي وإعدامه يشعرنا بسعادة كبيرة".



