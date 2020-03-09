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اقتصاد

وزير نيجيري: ربما على أوبك والمستقلين النظر مجددا في خفض المعروض

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:11 م
أوبك
أوبك
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رويترز

قال وزير النفط النيجيري يوم الاثنين إنه قد يتعين على أوبك والدول غير الأعضاء عقد اجتماع جديد للنظر مجددا في خفض الإنتاج، معبرا عن خيبة الأمل حيال انهيار أسعار النفط بعد انخراط السعودية وروسيا في حرب على الحصة السوقية.

 

وقال وزير الدولة للبترول تيميبري سيلفا للصحفيين إن التراجع الحاد في خام برنت، الذي نزل بما يصل إلى 30 بالمئة يوم الاثنين، قد يجبر على تغيير في الأساليب.

 

تعهدت السعودية وروسيا بزيادة الإنتاج رغم الطلب العالمي الآخذ بالضعف، بعد أن فشلتا في التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي بشأن تخفيضات المعروض.

 

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