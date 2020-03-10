بحضور وزير الري.. تعرف على أجندة النواب لمواجهة أزمات الزراعة

تناقش جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى.





وتأتي طلبات الإحاطة كالآتي:

1- طلبات إحاطة عن نقص مياه الرى في بعض الترع ببعض المحافظات مما أدى إلى بوار بعض الأراضى الزراعية وعن عدم اتباع وسائل الرى الحديثة وعدم معالجة مياه المصارف فضلا عن رى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحي.

2- طلبات إحاطة وأسئلة وطلبا مناقشة عامة عن عدم تغطية وتطهير بعض الترع والمصارف وخاصة التى تمر بين الكتل السكنية فى العديد من المحافظات، وكذلك عن خطة تطوير شبكة الصرف الزراعي، وعن عدم إحلال وتجديد بعض الكباري المارة على المجاري المائية.

3- طلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة عن زيادة مقابل حق الانتفاع بأراضي الري وعن عدم تقنين أوضاع واضعي اليد عليها، وعدم تخصيص أراضي منافع الري لمشروعات النفع العام.





4- طلبات إحاطة عن فرض غرامات على مزارعى الأرز فى بعض المحافظات.

5- طلبات إحاطة وسؤال عن حالات التعدى على نهر النيل وتلويث مياهه.





6- طلبا إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن سُبل الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لمواجهة الفقر المائي.