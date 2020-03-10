AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بحضور وزير الري.. تعرف على أجندة النواب لمواجهة أزمات الزراعة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن
تناقش جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى.

وتأتي طلبات الإحاطة كالآتي:
 
1- طلبات إحاطة عن نقص مياه الرى في بعض الترع ببعض المحافظات مما أدى إلى بوار بعض الأراضى الزراعية وعن عدم اتباع وسائل الرى الحديثة وعدم معالجة مياه المصارف فضلا عن رى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحي.
 
2- طلبات إحاطة وأسئلة وطلبا مناقشة عامة عن عدم تغطية وتطهير بعض الترع والمصارف وخاصة التى تمر بين الكتل السكنية فى العديد من المحافظات، وكذلك عن خطة تطوير شبكة الصرف الزراعي، وعن عدم إحلال وتجديد بعض الكباري المارة على المجاري المائية.
 
3- طلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة عن زيادة مقابل حق الانتفاع بأراضي الري وعن عدم تقنين أوضاع واضعي اليد عليها، وعدم تخصيص أراضي منافع الري لمشروعات النفع العام.

4- طلبات إحاطة عن فرض غرامات على مزارعى الأرز فى بعض المحافظات.
 
5- طلبات إحاطة وسؤال عن حالات التعدى على نهر النيل وتلويث مياهه.

6- طلبا إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن سُبل الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لمواجهة الفقر المائي.
 
7- طلبات إحاطة مقدمة من النواب عن إجراءات تطوير قناطر زفتى، الجدوى من ورد النيل الذي يستهلك الكثير من المياه ويكلف الدولة الملايين لإزالته، سبل الاستفادة من مياه الصرف المعالجة في زراعة الغابات الخشبية، حالات التعدي على بحيرة المنزلة، وتحصيل مبالغ مالية من الأهالي على مسافة 60 م على إحدى المصارف بمركز سمنود محافظة الغربية دون وجه حق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

72 طلب إحاطة على طاولة النواب لوزير الزراعة الأسبوع المقبل

انطلاق جلسة البرلمان لمواجهة وزير الزراعة بـ 100 طلب إحاطة

76 أداة رقابية لوزير الري في البرلمان.. نقص المياه وتغطية الترع وغرامات الأرز في المقدمة

جلسات مكثفة بالبرلمان الأسبوع المقبل.. المجلس يواصل جهوده التشريعية والرقابية بالموافقات النهائية على قوانين الإرهاب.. ويناقش الإفراج المشروط وتعديلات البناء ودار الإفتاء

أسبوع حافل للنواب.. البرلمان يناقش 8 مشروعات قوانين الأحد المقبل.. إقرار تعديلات الكيانات الإرهابية وغسيل الأموال.. ومواجهة وزير الري بـ76 أداة رقابية

8 مشروعات بقوانين و76 أداة رقابية علي طاولة النواب.. مناقشات موسعة حول الإفراج المشروط وتعديلات البناء ودار الإفتاء.. وزير الري بمصيدة الأعضاء بشأن إشكاليات الترع ومشروعات النفع العام

ترشيحاتنا

الروح الحلوة.. شاهد رسالة ديانا حداد لصاحبة السعادة

أحمد السقا مذيعا في رمضان 2020

«إن قرآن الفجر كان مشهودا».. تعرف على المقصود من الآية الكريمة وفوائد تلاوة القرآن في هذا التوقيت

قرار جديد للحكومة الأمريكية بسبب كورونا

محمد الشناوي يكشف حقيقة الرحيل عن الأهلي وتلقى عروض أوروبية

ذكرى ميلاد يوسف داوود.. ابنته: في ناس كان بتفتكر إنه مسلم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتلك أرخص سيارة في مصر موديل 2020 بالتقسيط وبدون مقدم.. صور

مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ يسرا في عيد ميلادها

فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة