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حوادث

بعد تعرضها لأمطار رعدية قبل ٣ أيام .. شبورة ليلا ورياح ساخنة نهارا في شمال سيناء

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:45 م
صدى البلد
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قسم المحافظات
تعرضت محافظة شمال سيناء إلى أمطار رعدية قبل ٣ أيام، والتي أثرت كثيرا على مناطق الحياة بصفة عامة، إلا أن التقلبات الجوية ما زالت تظهر حالتها بصورة جديدة، حيث شهدت مناطق شمال سيناء، اليوم الاثنين، ارتفاع فى  درجات الحرارة ، مصحوبة بهبوب رياح ساخنة طوال النهار حيث سبقها نزول شبورة على معظم المناطق حتى الساعات الأولى من فجر الاثنين.

وقلت حركة المواطنين في الشوارع والاسواق ، كما تغيب عدد من التلاميذ عن مدارسهم بسبب حالة الطقس وهبوب الرياح المحمةةبالاتربة .مما أدي إلي تراكم الكثبان الرملية علي الطرق وإعاقة حركة السير عليها. 

وقد انقطع التيار الكهربائي على معظم أحياء العاصمة العريش لمدة تزيد عن ٧ ساعات متواصلة، وقد أثر ذلك كثيرا على الأنشطة التجارية وحركة المتعاملين مع البنوك ومكاتب الصرافة والبريد.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد لمتابعة احوال الجو والتواصل بين غرف العمليات في مجالس المدن، لتلقي اي أضرار ناتجة عن حالة الطقس بسرعة التعامل معها . كما قرر المحافظ سرعة الدفع بالمعدات صباح غدا الثلاثاء لرفع الكثبان بالتنسيق مع هيئة الطرق خاصة في مركزي الحسنة ونخل. 


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