AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد سراج: سعيد بنجاح «أيه بقى» وأحضر لأغنية جديدة

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:20 م
محمد سراج
محمد سراج
Advertisements
شروق إبراهيم
أعرب المطرب الشاب محمد سراج، عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة "إيه بقى"، التى تم طرحها على يوتيوب، وأنه في تلك المرحلة يفضل فيها أن يكون تواجده من خلال الأغنيات السينجل، مشيرا إلى أنه يحضر لأغنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأغنية "ايه بقى"، تم طرحها على طريقة "lyrics video “، وهي من ألحان محمد سراج وكلمات محمد محسن والتوزيع لـ محمد شفيق، ميكس وماستر خالد رؤوف، وتصوير حسين باشا.

محمد سراج أحد نجوم برنامج المواهب الشهير "ستار أكاديمي"، ويمتاز بجانب الغناء بالتلحين والتمثيل، وشارك في العديد من الأعمال الفنية الناجحة مثل فيلم "البدلة"، كما كان له تجربة في تقديم البرامج التلفزيونية من خلال برنامج "أجمل سنين عمرنا"، وأيضا البرامج الإذاعية من خلال  "الغنا رايح جاي" عبر إذاعة "راديو هيتس".

يذكر أن محمد سراج يطرح كل فترة أغنية على طريقة السينجل، ومن أبرز أغانيه "بقولك ايه"، من كلمات محمد محسن والحان محمد سراج وتوزيع توما واخراج مينو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني زكريا يطرح أغنية "بالمسطرة" على القنوات الفضائية.. فيديو

مي فاروق تستعد لطرح أغنيتها الجديدة «الشتا»

مي كساب تروج لأغنيتها الجديدة "أنا"

سمية الخشاب: أجهز لأغنية قوية وفيلم مع أحمد آدم

نوال الزغبي تحيي حفلا في المغرب.. 29 فبراير

ريتشارد الحاج يطرح بجيب في سيرتك لـ لؤي.. فيديو

ترشيحاتنا

مصادر: قرار تعليق فعاليات التجمعات الكبيرة لا يشمل المدارس والجامعات

أعراض كورونا 2020 .. 10 علامات تستوجب استشارة الطبيب فورًا

قرار عاجل من الكاف بشأن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وفاة أسطورة هوليود داخل منزله في فرنسا

بعد انفصالهما.. أجرأ إطلالات هيفاء وهبى مع مدير أعمالها| شاهد

قرار جديد .. منع الشيشة في كل مقاهي السعودية بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. ساندوتشات سمك فيليه وسبيط مقلي وسلطة كاليمارى بالخس

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

حقيقة موت كورونا بالشمس والماء الحار