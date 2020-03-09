عميد علوم القاهرة يرفض التعليق على إهدار المال العام في الكلية وينتظر رد رئيس الجامعة

وكانت عدد من المواقع الإخبارية تناولت شكوى أمين مخزن كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، يتهم فيها مدير المشتريات بالكلية بإهدار المال العام، عن طريق شراء أصناف بأسعار مضاعفة عن ثمنها الأصلي، والتلاعب في سجلات صرف العهدة فى الكلية.

وأضاف محسن، في تصريح ل "صدى البلد"، أن من حق العاملين في الكلية أن يتقدم بشكوى لرئيس الجامعة، لافتا إلى أنه يعلم تفاصيل الموضوع ولكنه يرفض التعليق إلا إذا طلب منه رئيس الجامعة ذلك.