عميد علوم القاهرة يرفض التعليق على إهدار المال العام في الكلية وينتظر رد رئيس الجامعة

قال عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة الدكتور عبد الراضي محسن، إنه لا يستطيع التعليق على شكوى أمين مخزن الكلية المقدمة إلى رئيس الجامعة التي يتهم فيها مدير المشتريات بإهدار المال العام، قبل بت رئيس الجامعة فيها.
وأضاف محسن، في تصريح ل "صدى البلد"، أن من حق العاملين في الكلية أن يتقدم بشكوى لرئيس الجامعة، لافتا إلى أنه يعلم تفاصيل الموضوع ولكنه يرفض التعليق إلا إذا طلب منه رئيس الجامعة ذلك.
وكانت عدد من المواقع الإخبارية تناولت شكوى أمين مخزن كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، يتهم فيها مدير المشتريات بالكلية بإهدار المال العام، عن طريق شراء أصناف بأسعار مضاعفة عن ثمنها الأصلي، والتلاعب في سجلات صرف العهدة فى الكلية.