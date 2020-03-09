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توك شو

البرلمانية أنيسة حسونة تكشف كواليس تكريمها من قرينة الرئيس السيسي

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:18 م
أنيسة حسونة
أنيسة حسونة
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عبد الخالق صلاح
قالت البرلمانية أنيسة حسونة، إنها كانت في غاية الفخر عندما تم دعوتها إلى إلقاء كلمة أمام السيدة انتصار السيسي، مشيرة إلى أن الكلمة عن تجربتها الشخصية في مواجهة المرض. 

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن احتفالية 8 مارس المرأة لم تقام منذ زمن بعيد، منوهة أن القاعة كانت أنيقة والموسيقى كانت مؤثرة .

وأوضحت حسونة، أن الاحتفالية كانت في غاية التنظيم لحضور السيدة الأولي انتصار السيسي، لافتة أن انتصار السيسي كانت في غاية الأناقة والتواضع.

وتابعت حسونة، : «وجودي بمجلس النواب مهمة وطنية وقومية اعتز بها .. وسعيدة بتكريم قرينة الرئيس ». 
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