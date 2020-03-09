معلمة تخصص بداية الحصة الأولى لإلقاء كلمة عن شقيقها الشهيد

احتفالا بيوم الشهيد ولكونه له مكانة خاصة وسط معلمي المدرسة، قررت ولاء مسعد، معلمة بمدرسة شهيد الشرطة عمرو مسعد للغات بإدارة العبور التعليمية التابعة لمحافظة القليوبية، تخصيص أول 5 دقائق من الحصة الأولى اليوم؛ لتعريف طلابها الجدد ببطولات الشهيد، كنوع من التحفيز لهم.





ولاء شقيقة الشهيد عمرو مسعد الذي استشهد خلال تأدية واجبه الوطني عام 2011 ورغم مرور كل هذه السنوات فهى حريصة على إحياء ذكرى الشهيد والحرص على معرفة الطلاب دور الشهيد ومكانته.





وقالت ولاء كلما دخلت المدرسة شعرت براحة نفسية لم أشعر بها في أي مدرسة عملت بها من قبل، مؤكدة "أنا حريصة أن فهم الطلاب إن كل واحد فينا اتخلق وليه دور في الأرض ودورهم هما إنهم يكونوا طلاب مجتهدين ويحافظوا على نجاحهم".





وتابعت الشهيد كان بارا بوالديه، وأخا، وصديقا، كما كان محبا لعمله ولوطنه ولم يهب أي شيء في سبيل الدفاع عن الوطن.





وأشارت إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد يأتى كل عام حاملا معه ذكريات عديدة أتذكر فيه مواقف شقيقى البطل، فهو كان الأقرب لى من بين إخوتى ولذلك أسعى دائما إلى أن يبقى اسمه مذكورا بين الناس كي لا ينساه أحد، مضيفة "مش بنساه أبدا، ودايما عايزة المدرسة في الصدارة عشان بتحمل اسم.





يذكر أن يوم 9 مارس تم تخصيصه للاحتفال بيوم الشهيد وهو ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذي استشهد عام 1969.





وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم إنه تم تخصيص الحصة الأولى بالمدارس للحديث عن يوم الشهيد والمحارب القديم، وتخليد ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذى استشهد وسط جنوده على الجبهة عام 1969م .





وأضاف عجلان أن الفريق عبد المنعم رياض الذى لقبه العسكريون والمؤرخون بالجنرال الذهبي وذلك لما فعله فى إعداد القوات المسلحة بعد نكسة يونيو 1967، وكان وسط جنوده دائما، حتى أنه استشهد على الجبهة وقت زيارته للأبطال سيظل مثالا للتضحية والشرف وعنوانا للشهداء الذين حفروا أسمائهم في ذاكرة الأمة.





وأكد أن يوم الشهيد هو يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر العظيم بقواته المسلحة ورجالها الأبطال وسيظل حافزا ودافعا للأجيال القادمة على الاعتزاز بوطنهم مصر وبالجيش المصري البطل الذى رفع رؤوس المصريين وسيظل شعب مصر تحت قيادة الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يواصل مسيرة البناء من اجل النهوض بمصر.