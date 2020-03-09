من 500 لـ 15 ألف جنيه.. تعرف على رسوم التصوير داخل المناطق الأثرية

استعرض الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أسعار التصوير داخل المناطق الأثرية والسياحية، مؤكدا على دعوة القنوات الفضائية العالمية والمحلية لتغطية أي اكتشافات أثرية مما يضمن الترويج للسياحة المصرية.





جاء ذلك خلال رده على طلب الإحاطة المقدم من النائب حسني حافظ بشأن تشجيع منتجي الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية على عرض الأماكن السياحية من خلال تخفيض رسوم التصوير وعدم السماح بعرض أي فيلم يتناول مشاهد العشوائيات في مصر.





ويستعرض «صدى البلد» رسوم التصوير الجديدة طبقا لما أعلنه أمين الأعلى للآثار:





- رسوم التصوير المقررة للبرامج الحوارية لمدة يوم كامل تبلغ 600 جنيه ولغير المصريين 1500 جنيه.





- فيما يخص الدراما تبلغ الرسوم 5000 جنيه لليوم الكامل في المواقع الأثرية، مشيرا إلى أنه رقم ضئيل مقارنة بما يدفعه المنتجون للسيارات "الكارفان " التي تستضيف الممثلين حيث يبلغ قيمة ايجارها لمدة يوم واحد 20 ألف جنيه.





- إذا رغب المصور في الاستمرار لما بعد وقت العمل الرسمي داخل المواقع الأثرية، يتم دفع رسوم تحت مسمى خدمات باجر وفتح منطقة أثرية برسوم قدرها 10 آلاف جنيه لليوم.





- أما من يرغب في تصوير فيلم تسجيلي أو وثائقي فتبلغ الرسوم للمصريين 500 جنيه في اليوم، و 5000 جنيه لغير المصريين.





- لتصوير أي إعلان، يتم دفع 10 آلاف جنيه للشركات المصرية في اليوم الواحد، و 15 ألف جنيه لنظيرتها الأجنبية.





- يتم استثناء التليفزيون المصري من الرسوم بكل قنواته لإظهار جمال المناطق الأثرية.



