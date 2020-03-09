بعد موافقة البرلمان.. 4 جرائم محرومة من إفراج نصف المدة بقانون السجون

وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، اليوم الاثنين، علي تعديلات جديدة بقانون تنظيم السجون، والخاصة بعدم تطبيق إفراج نصف المدة علي قضايا التجمهر والإرهاب وغسل الأموال والمخدرات.





بداية القصة كانت من شهر يونيو 2018، فى تقدم الحكومة بضوابط جديدة للإفراج نصف المدة، وذلك بعبارات منتظمة تسرى على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية فى أى جريمة كانت عدا الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.





كانت الضوابط بمثابة ثغرة قانونية يستغلها بعض المتورطين فى جرائم مثل الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال والمخدرات من أجل الاستفادة منها، حيث أثبت الواقع العملي عدم صحتها وتأثيرتها السلبية علي المجتمع، لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون لاستثناء هذه الجرائم من الاستفادة من هذا الأمر حرصا علي المجتمع وعلي العدالة.





وجاء التعديل بأن لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط الواردة فى هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيًا من جرائم التجمهر، مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، مكافحة غسل الأموال، وقانون مكافحة الإرهاب. "