ماذا دار بين ماكرون وحفتر في الإليزيه؟

استقبل الرئيس الفرنسي إيماويل ماكرون المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.





وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أكد حفتر للرئيس ماكرون أنه مستعد للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بشرط أن تحترم الميليشيات الاتفاق.





وخلال اجتماع استمر لأكثر من ساعة بقصر الإليزيه أوضح حفتر أنه ملتزم بوقف إطلاق النار لكنه سيوقف هذا الالتزام في حال خرقه من قبل الميليشيات





وأوضحت أن الاجتماع بين الزعيمين ركز أيضا على مناقشة النفط المتأثر بحصار الموانئ وإغلاق الحقول النفطية.





كانت وسائل إعلام ليبية كشفت عن وصول حفتر إلى باريس بدعوة من ماكرون لمناقشة أخر تطورات مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.





من جانبه كشف عضو البرلمان الليبي عصام الجهاني عن أهمية الزيارة، مشيرا إلى أن فرنسا تهدف إلى تنشيط الحل السياسي في ليبيا.



