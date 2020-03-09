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أخبار البلد

وزير الشؤون الإسلامية: إجراءات احترازية في المساجد للحد من كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:45 م
الدكتور عبداللطيف
الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز
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صدى البلد
أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فى السعودية اليوم, قرارًا يتضمن تقليص المدة بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق في الصلوات الخمس، وأن لا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15دقيقة، وإيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور من المساجد، وإزالة أكواب المياه المستعملة التي بجانب برادات المياه.

يأتي ذلك في سياق متابعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمستجدات فايروس كورونا (COVID19)، وحرصا على سلامة المصلين ومرتادي المساجد، وتعزيزا للإجراءات الاحترازية لعدم انتشاره.


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