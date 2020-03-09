نهى أباظة تكتب: كورونا ده عيرة.. وإحنا اللي عملناله القيمة

فيرس نونو لسه صغير ...اترعب العالم منه اتحير ...

ماشي ولا همه ....دخل الناس عليه اتلموا ...سألوا ده مين ؟؟؟

قالوا ده سايح جاي من الصين ..بس متين ...يوقع واحد وبعده اتنين...100 ..الف او ملايين ؟؟؟

طب بيعيش ...ايوه بيعيش وسط المهابيش ..

قالوا عل الارض ...لا ف الجو ...عامل زي الجار السو...

ماتشوفهوش ...وتسمع عنه ...يجيلك حاجه .تجري.تخاف منه ...

ومن غير اسباب ...عملوها حداد.....اهرب جاي ..حيزق الباب ..

وكلمه بكلمه ونية سليمه .... كورونا عدى وبقي ليه قيمه ..

بقي ليه قيمه ..وبقي ليه عين ....بيخوفنا ولا نعرفش جاي منين ؟؟؟

بيجرى ورانا .واحنا عملنا حساب بشطاره ..

غطي الوش. ,وماتسلمش.. دي العدوي بمنديل في اشاره ..





وكلمه بكلمه ..تعلا السيره ....كورونا عدى وبقي ليه قيمه ..

بقي ليه قيمه ..اتأخر غاب... وبعدين وصل وملهوش علاج ..

حيجيلك الدور...سجل فويس للدكتور.....

اشرب يانسون ...اقلب كركم عل اللمون .....اشتري جل و اغسل ايدك بالديتول ....

وماتنساش تشتري كمامه .... عطسه وكحه ..تبقي علامه ...

عد صحابك العيانه ....وابعت قولي بقوا كام حاله ؟؟...

وكلمه بكلمه تعلا السيره .....كورونا عدى .وبقي ليه قيمه ..

بقي ليه قيمه ....





ولف العالم والسفارات ... ..واخباره كلها حوارات ..

مبسوط واترستأ....من حته للتانيه بيتفسح....

قربنا خلاص نتكسح ..

واحنا لا مركب ولا طياره .....بنفكر ف الحاجه ميت مره..ومعانا بتعلا الحراره..

ومدارس وقفها شويه ..ايه يعني تعليم ودروس ....هي الصحه كانت ببلاش..اوعي تحضن ..بطل تبوس..

اللي اتصدي ..واللي اتنبأ ....واللي سمع مش مصدق..

طب فيه كورونا .قالوا فيه ؟؟ بيقولوا الحجر الصحي عل بعضيه

وقالوا مفيش ؟؟معانا الفيروس مش بيعيش ..

ولو حيعيش ..ملهوش عنوان ...

بنعالج غيرنا بدوانا ...و لاحد اشتكي .ولا قال عيان ...





طب ده كلام ؟؟ فيروس مين اللي يخوفنا ..اخره معانا ملهوش دية... .. ده المعووج بنحاسبه عادي ..والمفضوح نعمله قضيه ...

فاكر السلعوه بكل ما فيها .....جالها معانا حاله نفسيه..

خدها نصيحه من غير حساسيه ...

الموت موت من غير اسباب ....والعيشه حلوه ..بس بلاش تقف عل الباب..

وفضها سيره ..كانت حيلة ..

كورونا ده عيره ..واحنا اللي عملناله القيمه..



