الفيفا يحتفل بـ محمد صلاح بعد تحقيقه هذا الإنجاز.. شاهد

احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم بتسجيل المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول 20 هدفا في جميع البطولات هذا العام وللمرة الثالثة على التوالي كأول شخص يحقق هذا الرقم في الدوري الانجليزي الممتاز مع فريق ليفربول بعد مايكل أوين .

ونشرت صفحة الفيفا الرسميه عبر تويتر أهداف محمد صلاح وعلقت عليها قائلة "‏20 هدف للملك المصري بجميع البطولات هذا الموسم، أول لاعب يسجل هذا العدد (أو أكثر) لمدة 3مواسم على التوالي مع الريدز منذ مايكل أوين (2000-2003)🔥🇪🇬👑".

وانهالت التعليقات على الفيديو وجاءت بين "‏‎‎‎افضل لاعب عربي" و " فخر العرب" و" متألق دايما يا عالمي ".



ويستعد محمد صلاح مع فريقه ليفربول لمواجهة فريق أتليتكو مدريد في إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها الأربعاء القادم.