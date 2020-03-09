الشباب يستعد لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي

أجرى لويس جارسيا، المدير الفني لفريق الشباب السعودي، المران الرئيسي للفريق اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة فريق الاتفاق يوم الجمعة المقبل.





وبدأ المران بتجمع اللاعبين في النادي وانطلقت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة تحت إشراف مدرب اللياقة ادواردو.





وطبق اللاعبون بعض التدريبات الفنية في وسط الملعب تحت اشراف المدير الفني وذلك بعد تقسيمهم إلي مجموعتين.





وخصص المدير الفني لويس جارسيا جزءا من المران الرئيسي لتطبيق بعض الجمل الفنية، بجانب إقامة تقسيمة في نهاية المباراة أسفرت عن التشكيل الأقرب لتلك المواجهة.



