تشكيل اللجنة المؤسسية لرعاية واستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى

بدأ معهد بحوث الصحة الحيوانية الخطوات التمهيدية لتشكيل اللجنه المؤسسية لرعاية واستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى وفقا لتكليفات أ.د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .
بحضور الدكتورة خديجة جعفر أستاذ علم الحيوان بكلية العلوم جامعة القاهرة و الخبيرة بأخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب فى التعليم والبحث العلمى.
حضر الاجتماع د. ممتاز شاهين مدير المعهد ومجموعة من الباحثين العاملين فى مجال حيوانات التجارب بالمعهد والمعمل المركزى للمبيدات. وبحث الاجتماع الأجراءات الواجب تنفيذها بشأن القواعد العلمية لأستخدامات حيوانات التجارب فى النطاق البحثى وتشكيل لجنة معتمدة من الباحثين بالمركز تكون مهمتها مراجعة الأبحاث ومراجعة حقوق حيوانات التجارب والتدريب المستمر لهذه اللجنة لرفع كفائتها العلمية وستتوالى الاجتماعات لتحقيق هذا الهدف.