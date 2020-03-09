AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تشكيل اللجنة المؤسسية لرعاية واستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:46 م
اللجنه المؤسسية لرعاية
اللجنه المؤسسية لرعاية واستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث
Advertisements
صدى البلد
بدأ معهد بحوث الصحة الحيوانية الخطوات التمهيدية لتشكيل اللجنه المؤسسية لرعاية واستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى وفقا لتكليفات أ.د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .


بحضور الدكتورة خديجة جعفر أستاذ علم الحيوان بكلية العلوم جامعة القاهرة و الخبيرة بأخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب فى التعليم والبحث العلمى. 

حضر الاجتماع د. ممتاز شاهين مدير المعهد ومجموعة من الباحثين العاملين فى مجال حيوانات التجارب بالمعهد والمعمل المركزى للمبيدات. وبحث الاجتماع الأجراءات الواجب تنفيذها بشأن القواعد العلمية لأستخدامات حيوانات التجارب فى النطاق البحثى وتشكيل لجنة معتمدة من الباحثين بالمركز تكون مهمتها مراجعة الأبحاث ومراجعة حقوق حيوانات التجارب والتدريب المستمر لهذه اللجنة لرفع كفائتها العلمية وستتوالى الاجتماعات لتحقيق هذا الهدف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بين الأمس واليوم .. شوبير وابنه مصطفى مع رئيس النادي الأهلي.. شاهد

صحة المصريين في أمان.. الرقابة الإدارية تضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية.. صور

فيروس كورونا.. الحكومة البريطانية تتخذ قرارا عاجلا بشأن مباريات الدوري الإنجليزي

رسميا.. تعطيل الأنشطة الطلابية فى المعاهد الأزهرية بسبب كورونا

أصابع الاتهام تشير إلى تورط الإخوان في محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان

ترامب: الإنفلونزا أخطر من كورونا.. والسعودية وروسيا والإعلام سبب انخفاض النفط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. ساندوتشات سمك فيليه وسبيط مقلي وسلطة كاليمارى بالخس

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

حقيقة موت كورونا بالشمس والماء الحار