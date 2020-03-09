د. هشام فهمي يكتب: النظام الانتخابي لمجلس النواب الحالي

النظام الانتخاب الحالي نظمه دستور 2014 والذي نص علي حقوق اهمها تمثيل الشباب والمرأه والعمال وغيرهم من الفئات المستهدفه. وعلي واجبات منها علي سبيل المثال ضرورة المشاركة في التصويت علي الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية .





وكذلك القانون رقم 45 لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب والقانون رقم 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وبعض قرارات الجهات المعنية مثل اللجنة العليا للانتخابات.

مجلس النواب الحالي يضم بين جنباته 596 عضوا منهم 448 عضوا تم انتخابهم بنظام الانتخاب الفردي وقد كان عدد الدوائر 237 دائرة للنظام الفردي و 120 عضوا بنظام الانتخاب بالقائمة المغلقة وقسمت البلاد الي 4 قوائم قائمتين تضم كل منهما (45) عضوا وقائمتين تضم كل منهما (15) عضوا ، بالاضافة الي الحق الدستوري لرئيس الجمهورية في تعيين 5% ،وتم تعيين 28 عضوا ليصبح اجمالي عدد اعضاء مجلس النواب الحالي 596 عضوا.





- مميزات وعيوب النظام الانتخابي الحالي

هذا النظام الذي طبق في انتخابات 2015 كان له مؤيدون ومعارضون .

فالنظام الانتخابي من وجهة نظر المؤيدين له ، انه جمع بين الانتخاب الفردي بنسة تقريبية (79% ) والذي اعتاد عليه المصريون ( نظام الانتخاب المفضل لدي المواطنين ) والقائمة المغلقة بنسبة تقريبية (21%) والتي اتاحت الفرصة لتمثيل الفئات المهمشه كما نص الدستور ، كما ان هذا النظام الانتخابي كان ملائما لظروف المرحلة التي اجريت فيها الانتخابات ، كما انه حقق تكافؤ الفرص بين المستقلين والحزبيين وذلك من خلال وجود النسبة الاكبر للنظام الفردي الذي اتاح لهم المشاركة بنسب عالية جدا.





أما الجانب المعارض فكانت أسبابه مبنية علي ان هذا النظام الانتخابي الذي جمع بين الفردي والقائمة المغلقة أدي الي اهدار الكثير من الاصوات بسبب تطبيقه لنظرية (50%+1) عند فرز الاصوات يعني اهدار باقي الاصوات في الحصول علي نسبة من المقاعد ، ثم ان القائمة كانت علي مساحة شاسعة يصعب معها قياس المرشح الموجود بداخلها ، بالاضافة لقول البعض ان هذا النظام مكلف ماليا ، ثم انه لم يأت بنواب ذوي كفاءة عالية يتعاملون مع طبيعة المرحلة في وقتها الا القليل منهم.





هذه القراءة الرشيدة للنظام الانتخابي الحالي تُحتم علينا ان نضع في الاعتبار كل هذه الامور من اجل تصميم وصياغة نظام انتخابي جديد يتسق مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة المصرية و يتلافي الكثير من العيوب السابقة ويرسخ للعدل والمساواه وتكافؤ الفرص والحياد والنزاهة وتمثيل الشباب....حمي الله مصر وحفظ شعبها وجيشها.



