AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

د. هشام فهمي يكتب: النظام الانتخابي لمجلس النواب الحالي

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:30 م
صدى البلد
Advertisements
النظام الانتخاب الحالي نظمه دستور 2014  والذي نص علي حقوق اهمها تمثيل الشباب والمرأه والعمال وغيرهم من الفئات المستهدفه. وعلي واجبات منها علي سبيل المثال ضرورة المشاركة في التصويت علي الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية .

وكذلك القانون رقم 45 لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب والقانون رقم 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وبعض قرارات الجهات المعنية مثل اللجنة العليا للانتخابات. 
 
مجلس النواب الحالي يضم بين جنباته 596 عضوا منهم 448 عضوا تم انتخابهم بنظام الانتخاب الفردي وقد كان عدد الدوائر 237 دائرة للنظام الفردي و 120 عضوا بنظام الانتخاب بالقائمة المغلقة وقسمت البلاد الي 4 قوائم قائمتين تضم كل منهما (45) عضوا وقائمتين تضم كل منهما (15) عضوا ، بالاضافة الي الحق الدستوري لرئيس الجمهورية في تعيين 5%  ،وتم تعيين 28 عضوا ليصبح اجمالي عدد اعضاء مجلس النواب الحالي  596 عضوا.

- مميزات وعيوب النظام الانتخابي الحالي 
هذا النظام الذي طبق في انتخابات 2015 كان له مؤيدون ومعارضون .
فالنظام الانتخابي من وجهة نظر المؤيدين له ، انه جمع بين الانتخاب الفردي بنسة تقريبية (79% ) والذي اعتاد عليه المصريون ( نظام الانتخاب المفضل لدي المواطنين ) والقائمة المغلقة بنسبة تقريبية (21%) والتي اتاحت الفرصة لتمثيل الفئات المهمشه كما نص الدستور ، كما ان هذا النظام الانتخابي  كان ملائما لظروف المرحلة التي اجريت فيها الانتخابات ، كما انه حقق تكافؤ الفرص بين المستقلين والحزبيين وذلك من خلال وجود النسبة الاكبر للنظام الفردي الذي اتاح لهم المشاركة بنسب عالية جدا.

أما الجانب المعارض فكانت أسبابه مبنية علي ان هذا النظام الانتخابي الذي جمع بين الفردي والقائمة المغلقة أدي الي اهدار الكثير من الاصوات بسبب تطبيقه لنظرية (50%+1) عند فرز الاصوات  يعني اهدار باقي الاصوات في الحصول علي نسبة من المقاعد ، ثم ان القائمة كانت علي مساحة شاسعة يصعب معها قياس المرشح  الموجود بداخلها ، بالاضافة لقول البعض ان هذا النظام مكلف ماليا ، ثم انه لم يأت بنواب ذوي كفاءة عالية  يتعاملون مع طبيعة المرحلة  في وقتها الا القليل منهم.

هذه القراءة الرشيدة للنظام الانتخابي الحالي تُحتم علينا ان نضع في الاعتبار كل هذه الامور من اجل تصميم وصياغة نظام انتخابي جديد يتسق مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة المصرية و يتلافي الكثير من العيوب السابقة ويرسخ للعدل والمساواه وتكافؤ الفرص والحياد والنزاهة وتمثيل الشباب....حمي الله مصر وحفظ شعبها وجيشها. 

Advertisements

ترشيحاتنا

ظهور فيروس جديد أشد فتكا من كورونا في إيران.. برلماني يكشف الحقيقة

النائب العام يأمر بحبس عضو بمجلس النواب لتقاضيه رشوة

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة في مصر

نصائح لمعرفة العمر الافتراضي لكاوتش السيارة وكيفية المحافظة عليه.. صور

شاهد.. مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمحيط بحيرة المنزلة

الصحة العالمية تحذر: كورونا يتحول إلى وباء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. ساندوتشات سمك فيليه وسبيط مقلي وسلطة كاليمارى بالخس

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

حقيقة موت كورونا بالشمس والماء الحار