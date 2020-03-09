أبو العينين: توقيت قانون تنظيم البعثات والمنح مهم ويتماشى مع ثورة المعرفة

قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن للشئون النيابية، إن تعديلات قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، يأتى فى توقيت مهم ويتماشى مع الثورة الرابعة المعروفة إعلاميا بثورة المعرفة.





وأكد أبو العينين خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال لمناقشة مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية المقدم من الحكومة، أن ذلك القانون يساهم فى تحقيق نقلة كبيرة فى مجال المنح والبعثات، ما ينعكس بالإيجاب على مستوى الأبحاث المصرية، ونحن بحاجة إلى هذه القوانين المهمة.

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ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، من حيث المبدأ.

ويضع المشروع تنظيمًا جديدًا للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد، من خلال استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، وتختص بتقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين.



ويحدد المشروع الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك، ويحدد عقوبات حال مخالفة أحكامه.

