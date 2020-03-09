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فن

سرقوا معاش أبويا .. هجوم نارى من سماح أنور على نقابة الصحفيين

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:07 م
سماح انور
سماح انور
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة سماح أنور تعليقا ناريا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تهاجم فيها نقابة الصحفيين بسبب معاش والدها الذى لم تحصل عليه منذ 2008. 

وقالت سماح أنور: "نقابة الصحفيين.. لم نحصل على معاش والدي الكاتب الصحفي الشاعر أنور عبد الله، منذ وفاته 2008".

وأضافت سماح قائلة : "ولما كلمت الأستاذ محمد عبد القدوس، قاللي أصل مادام محدش طلبه في ساعتها يبقى خلاص كده راح عليكي، ده بجد ولا حقيقي؟.. عزبة النقابات، نقابة الصحفيين سرقوا معاش أبويا".

وكان آخر أعمال الفنانة سماح أنور فيلم "استدعاء ولى عمر" والذي شاركها البطولة فيه حورية فرغلى ومحمد عز وصبرى فواز وإخراج أحمد البدري. 
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