"الصحفيين" تناقش ديوان "العيون التي غادرت سريعا" للشاعرة إسراء النمر

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة ديوان "العيون التي غادرت سريعًا"، الصادر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب، للشاعرة والكاتبة الصحفية إسراء النمر، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس الموافق 26 مارس بقاعة طه حسين بالدور الرابع.





يدير الندوة الشاعر سمير درويش رئيس تحرير مجلة ميريت الثقافية، ويناقش الديوان كل من الشاعر محمود خير الله مدير تحرير مجلة الثقافة الجديدة والناقدة د. أماني فؤاد أستاذ مساعد بأكاديمية الفنون.





يذكر أن ديوان "العيون التي غادرت سريعًا" هو العمل الشعري الأول لإسراء النمر، التي تعمل في جريدة أخبار الأدب منذ عام 2015.