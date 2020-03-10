بسبب كورونا.. مهرجان الأقصر يلغي فعالياته.. عاصى الحلانى يؤجل حفله في الغردقة .. وملتقى أولادنا يرجئ دورته الرابعة

مهرجان الاقصر يلغى فعالياته

عاصى الحلانى يؤجل حفله بالغردقة





قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.





وجاء هذا القرار يشمل أيضا بعض الفعاليات الفنية حيث قرر بعضها الالغاء ونرصد ابرز الفعاليات التى تم الغائها.



