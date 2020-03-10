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بسبب كورونا.. مهرجان الأقصر يلغي فعالياته.. عاصى الحلانى يؤجل حفله في الغردقة .. وملتقى أولادنا يرجئ دورته الرابعة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:01 ص
مهرجان الاقصر للسينما
مهرجان الاقصر للسينما الافريقية
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أحمد إبراهيم
مهرجان الاقصر يلغى فعالياته 
عاصى الحلانى يؤجل حفله بالغردقة 

قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وجاء هذا القرار يشمل أيضا بعض الفعاليات الفنية حيث قرر بعضها الالغاء ونرصد ابرز الفعاليات التى تم الغائها. 

وتنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وضمن الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد قررت وزارة الثقافة تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التى تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين كاجراء احترازى وقائى وذلك حتى اشعار اخر، وفى ضوء ذلك أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن إلغاء حفل ختام دورته التاسعة، وتوقف فعالياته امام الجمهور. 

قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية إلغاء كافة العروض الجماهيرية بدء من اليوم، التزاما بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالحد من الفعاليات الجماهيرية تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد، مع استمرار عروض النقاد والصحفيين وتكثيف عمل مشاهدة لجان التحكيم للخروج بنتائج الدورة التاسعة عبر مؤتمرا صحافيا.

ويعد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

وكرم المهرجان في دورته الحالية النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة.

وتحمل الدورة هذا العام اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي.

مهرجان الاسماعيلية وملتقى اولادنا : 
أعلن الملتقي الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة أولادنا انه تم إرجاء إقامة الدورة الرابعة من الحدث والتي كانت من المقرر انطالقها يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2020. 

وكذلك إرجاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر إنعقادة غدا الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020 بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وإذ يؤكد الملتقي تضامنه الكامل مع توجهات الدولة والوزارات الراعية للحدث حرصا علي سلامة شعب مصر الكريم.

يذكر أن قرارا مشابه من المنتظر إن يصدر عن إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة حيث يتم التشاور فى هذه الأثناء حول الصيغة التى يصدر بها بعد قرار مجلس الوزراء.

عاصى الحلانى : 
أعلن الفنان عاصي الحلاني إلغاء حفلته القادمة بمصر بعد قرار مجلس الوزراء بإلغاء الحفلات والتجمعات منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد. 

وغرد عاصي الحلاني عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلا "‏بناء علي قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الاثنين الموافق ٩ مارس ٢٠٢٠ في مصر والذي يتضمن تعليق جميع الفعاليات المتضمنة تجمعات بين المواطنين او تلك التي تضمن انتقال المواطنين بين محافظة وأخرى" . 

وتابع الحلاني قائلا " تقرر الحفل المقرر في سهل حشيش الغردقة يوم ٢٦ الى موعد آخر يعلن عنه لاحقًا ".
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