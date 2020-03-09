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فتوى الأزهر: منفذو العمليات الإرهابية لا علاقة لهم بالاستشهاد

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:38 م
الازهر الشريف
الازهر الشريف
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هاني حسين
ثمن الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الفتوى العالمي بالأزهر الشريف، الدور الذي تقوم به الدولة في تخصيص يوم لإحياء ذكرى الشهداء وتضحيات وبطولات الشهداء للحفاظ على أمن واستقرار مصر .

وقال الحديدي في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الأزهر الشريف أصدر بيانا تحدث عن الشهيد ومكانته، وتقديره لاهتمام الرئيس السيسي بهذا اليوم وبدور ابطالنا من القوات المسلحة والشرطة في الدفاع عن الوطن ".

وأضاف:"  يوم الشهيد  يتقدم فيه الأزهر الشريف بأسمى آيات الشكر والعرفان للقوات المسلحة وأسر الشهداء الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والتضحية والفداء لمصر ".

وتابع أسامة الحديدي:"  الشهيد هو الذي كلف من قبل الدولة والقوات المسلحة والشرطة  للدفاع عن الأرض والعرض ضد الأعداء، وهناك من يشوهون الأفهام تجاه النصوص الدينية يؤولونها تأويلات تخدم مصالحهم الشخصية ويتجهون بهذا الأمر إلى قتل الأبرياء العزل هو فهم فاسد".

وأكمل الحديدي:"  ما يقوم به هؤلاء الإرهابيون من قتل للأبرياء لا علاقة له بالشهادة ولكنهم خرجوا عن تعاليم الدين الإسلامي".

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