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حوادث

تجديد حبس معد أبلة فاهيتا 15 يوما

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:31 م
شعار النيابة
شعار النيابة
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محمد عبدالله
قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة ، تجديد حبس شادي أبو زيد مراسل برنامج أبلة فاهيتا السابق،  15 يوما احتياطيا علي خلفية  التحقيقات معه فى قضية جديدة تتعلق  بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية .

وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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