صباح البلد يتابع آخر فعاليات حملة أنت أقوى من المخدرات.. غدا

يستعرض برنامج "صباح البلد الذي يذاع على قناة"صدى البلد" غدا الثلاثاء، مع الإعلامية فرح سعيد آخر فعاليات ونتائج حملة أنت أقوى من المخدرات التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والثقافي.





برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.





كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.





ويقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.