دخلى بسيط.. طه يستغيث بسبب وقف البطاقة التموينية

استغاث المواطن طه حسين إبراهيم عبد الرحمن ،المقيم في شارع العدوى متفرع من عبد الحميد مكى فايدة كامل البساتين في محافظة القاهرة ويحمل بطاقة رقم قومى برقم 28209020101271 ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقته التموينية برقم 101402307987 بسبب ارتفاع الراتب الحكومى لافتا أن راتبه بعد 17 عاما هو 3141 فقط يتم الإنفاق منه على 4 أفراد.

ويقول فى رسالته : تقدمت بتظلم لمكتب التموين وعلي الموقع الالكتروني ولم يفيد ذلك بعد وتقدمت ايضا بشكوي لمجلس والوزراء عن طريق التليفون وتحمل الرقم 2214424ولم يتم النظر في شكوايا وتم حفظ الشكوى وعلى هذا الحال بقالي ٤ شهور من قبل وقف باب التظلم

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