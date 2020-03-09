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حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بوادى النطرون

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:50 م
حادث تصادم بوادى
حادث تصادم بوادى النطرون
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جمالات الدمنهوري
أصيب 5 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وأجرة بالطريق الصحراوي عند الكيلو 140 اتجاه الأسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادى الدواسر يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخري ميكروباص بالطريق الصحراوي الكيلو 140 اتجاة الإسكندرية، بدائرة المركز.

وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين أن الحادث أسفرعن إصابة كل من:" إيناس السيد أحمد" 45 سنة، " أميرة أحمد عبد السلام" 36 سنة، " زينب أحمد حسين" 36 سنة، " غادة عمر منصور"  48 سنة، " رأفت سعد سويتى" 54 سنة.مصابين بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى وجار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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