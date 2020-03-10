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بين الناس

مسنة تناشد أهل الخير مساعدتها في شراء العلاج

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار

ناشدت الحاجة سهير محمد ، البالغة من العمر 65  عاما ، أرملة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة، مساعدتها فى تكاليف العلاج .


وتقول فى رسالتها: أعاني السكر والضغط، وأبنائى تخلوا عنى وتركتني، كل منهم يقيم مع أسرته، ولا يفكر حتى أن يسأل علىّ، والمرض أعجزني عن العمل، ولا يوجد لدى أى مصدر رزق أعيش منه، غير المعاش الذي لا يكفي أياما قليلة من الشهر .


وأضافت: معاشى 350 جنيها، أدفع منه إيجار 150 جنيها، والباقى لا يشترى لى طعاما إلا أياما قليلة، وأنا لا أستطيع العمل بسبب عجزي عن الحركة لكبر سني، ويوجد بعض الأشخاص الذين يفعلون الخير، يحضرون لي الدواء لكى يساعدني على التخلص من الألم .

 

للتواصل مع الحالة : 01137488711

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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