كلوب يمدح محمد صلاح بعد مباراته الـ 100 في الدوري الإنجليزي

وجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، سيلًا من المديح، عن لاعب الفريق المصري محمد صلاح، وذلك بعد مساهمته في فوز الفريق على نظيره بورنموث في الدوري الإنجليزي.





وكان صلاح قاد فريقه للفوز على بورنموث في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، وذلك في مباراته الـ 100 في البريميرليج، حيث أحرز الهدف الأول لليفربول.





وقال "كلوب"، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "الهدف الذي أحرزه مهم جدًا، أداء ممتاز في المباراة ومباراة جيدة جدًا من مو، هو مهاجم رائع ومن مهاجمي النخبة في اللعبة، إنه شيء رائع جدًا، وأنا سعيد لأجله لأنه وصل لتلك المرحلة، وأعتقد أن ساديو ماني لديه نفس الفرصة للوصول لتلك المرحلة".





وأضاف كلوب "نحن بحاجة إلى اللاعبين جميعهم، لأنه مع القوام الرائع لكل لاعبينا، يمكننا تقديم أشياء جيدة على أرض الملعب، في بعض الأحيان نحتاج لشخص ينهى تلك الفرص والهجمات، وبفضل الله يكون صلاح هو من ينهيها في الشباك".





وخاض محمد صلاح مباراته الـ100 في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث، وسجل الهدف الأول للريدز، رافعًا رصيده من الأهداف للهدف رقم 70 في البريميرليج، والسادس عشر له هذا الموسم في البطولة.