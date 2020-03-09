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رياضة

فيروس كورونا.. الحكومة البريطانية تتخذ قرارا عاجلا بشأن مباريات الدوري الإنجليزي

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:45 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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ريهام بكير
أعلنت الحكومة البريطانية، قرارها بشأن إقامة مباريات الدوري الإنجليزي بدون جماهير للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت بيان بعد الاجتماع بممثلي الهيئات الرياضية، يتضمن عدم اعتزام الحكومة بإقامة أي مباراة أو حدث رياضي بدون جماهير أو إلغائه حتى الوقت الحالي ، مشيرا إلى وضع خطط للطوارئ ، والحفاظ على السلامة العامة.

وأضاف البيان، أن وفقا لخبراء الصحة والتقييم العلمي في الحكومة، لا يوجد مبرر للجوء لإلغاء أي حدث رياضي أو إقامة المباريات بدون جماهير في الوقت الراهن.

الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأحداث الرياضية على مستوى دول العالم ، تم الغائها ، كما تم إصدار بيانات بتعليق النشاط الرياضي في بعض الدول ، واخرى باستكمال مسابقات الدوري بدون جماهير ، تجنبا لانتشار الفيروس.

ومن بين الأحداث الرياضية الكبرى المقررة في بريطانيا خلال الشهر المقبل مهرجان شيلتنهام للخيول ومباريات في الدوري الممتاز، والذي حسم لقبه بعد 30 عاما ، بنسبة 99% فريق ليفربول المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح  ، وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم إضافة إلى منافسات للرجبي.

وقالت وزارة الصحة البريطانية اليوم إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 319 من 273 ، وتسجيل 3 وفيات.

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