مركز معلومات جامعة الفيوم يطلق مبادرة Share Net

صرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أنه في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة يطلق مركز معلومات الجامعة مبادرة Share Net.





تهدف المبادرة إلى توفير الإنترنت والتغطية بالشبكة اللاسلكية للإدارات والكليات والقطاعات المختلفة التي لم تكن تدخل في النطاق سابقًا إضافة إلى إتاحة الإنترنت لجميع مستخدميه في الجامعة.







