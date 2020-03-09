مركز معلومات جامعة الفيوم يطلق مبادرة Share Net

صرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أنه في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة يطلق مركز معلومات الجامعة مبادرة Share Net.
تهدف المبادرة إلى توفير الإنترنت والتغطية بالشبكة اللاسلكية للإدارات والكليات والقطاعات المختلفة التي لم تكن تدخل في النطاق سابقًا إضافة إلى إتاحة الإنترنت لجميع مستخدميه في الجامعة.
وأضاف شديد أن المرحلة الأولى لمبادرة Share Net تشمل مبنى وحدة إدارة المشروعات ومبنى القبة ومبنى الخدمات الطلابية الجديد والمكتبة المركزية والمبنى الإداري لكلية الزراعة والمبنى المطور بكلية التربية، والمبنى القديم بكلية التربية ومبنى كهرباء بكلية الهندسة ومبنى كلية التربية الرياضية، مشيرًا إلى أنه تم استلام مهمات الـ 60 نقطة للمرحلة الأولى من المبادرة.