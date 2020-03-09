AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مركز معلومات جامعة الفيوم يطلق مبادرة Share Net

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:27 م
مركز معلومات جامعة
مركز معلومات جامعة الفيوم يطلق مبادرة Share Net
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
صرح  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أنه في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة يطلق مركز معلومات الجامعة مبادرة Share Net.

تهدف المبادرة إلى توفير الإنترنت والتغطية بالشبكة اللاسلكية للإدارات والكليات والقطاعات المختلفة التي لم تكن تدخل في النطاق سابقًا إضافة إلى إتاحة الإنترنت لجميع مستخدميه في الجامعة. 


وأضاف شديد أن المرحلة الأولى لمبادرة Share Net تشمل مبنى وحدة إدارة المشروعات ومبنى القبة ومبنى الخدمات الطلابية الجديد والمكتبة المركزية والمبنى الإداري لكلية الزراعة والمبنى المطور بكلية التربية، والمبنى القديم بكلية التربية ومبنى كهرباء بكلية الهندسة ومبنى كلية التربية الرياضية، مشيرًا إلى أنه تم استلام مهمات الـ 60 نقطة للمرحلة الأولى من المبادرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يطلق تميمة أسبوع فتيات الجامعات 2020.. ويشارك جامعة الفيوم احتفالها بعيد العلم.. افتتاح المستشفى الجامعي الجديد

تعيين عمداء جدد بجامعات مختلفة.. تعرف عليهم

رئيس جامعة بني سويف: صيانة دورية للمدن الجامعية خلال إجازة منتصف العام

جامعة حلوان تصعد للدور النهائي بكرة السلة في اسبوع الفتيات..صور

جامعة حلوان تشهد المواجهة النهائية في كرة السلة بحضور رئيس جامعة الفيوم

رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال التطوير وتوسعات مركز البيانات والمعلومات

ترشيحاتنا

مارس شهر نزلات البرد.. الأرصاد: الحرارة تنخفض 7 درجات غدا.. ولا تخففوا الملابس.. فيديو

حقيقة موت كورونا بالشمس والماء الحار

شاهد.. مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمحيط بحيرة المنزلة

أصابع الاتهام تشير إلى تورط الإخوان في محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

بعد مخالطتها لحالة مصابة بكورونا.. اشتباه في إصابة ممرضة بمستشفى في المنوفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. ساندوتشات سمك فيليه وسبيط مقلي وسلطة كاليمارى بالخس

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

حقيقة موت كورونا بالشمس والماء الحار