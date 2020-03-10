خبراء: تكليفات الرئيس للحكومة بالإسراع في عرض استراتيجية قطاع السيارات تستهدف رفع معدلات النمو وعودة ريادتنا الصناعية

رئيس شعبة النقل: الرئيس يدرك أهمية قطاع السيارات في التنمية

نور الدين درويش: الرئيس يسعى لزيادة فرص الاستثمارات





ثمن خبراء الاقتصاد من اجراءات القيادة السياسية في تكليف الحكومة بالإسراع في اطلاق استراتيجة الدولة نحو صناعة السيارات باستخدام الوسائل صديقة البيئة والعمل علي تعزيز المكون المحلي بتلك الصناعة، مؤكدين أنها من شأنها زيادة الدعم الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل و القضاء علي البطالة؛ بعد حالات الغموض التي شهدتها تلك الاستراتييجية خلال الفترات السابقة ، وكان من المفترض صدورها مطلع العام الماضي ، بعد إقرارها من البرلمان، كان قد حرك قرار وزارة التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل السابق الخاص بتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، المياه الراكدة، وأعاد الحديث مرة أخرى عن الاستراتيجيه

وبنشر "صدى البلد" ابرز بنود استراتيجية صناعة السيارات، النهوض بصناعة السيارات فى مصر ووضعها على خريطة المنافسة العالمية فى هذا المجال خلال 8 سنوات ، وتعتمد استراتيجية صناعة السيارات على 3 محاور، وهى زيادة التصنيع المحلى للسيارات ومكوناتها "قطع الغيار"، وزيادة الانتاج "الكمى" لمصانع السيارات المصرية بحيث لا يقل الإنتاج عن 40 ألف سيارة للمصنع الواحد سنويا، كذلك زيادة نسبة التصدير سواء للسيارات او مكونات تصنيع السيارات، ومن ضمنها قطع الغيار.

وتنص بنود الإستراتيجية على منح كل مصنع مصرى يطبق الإشتراطات الخاصة بزيادة نسبة الإنتاج، سواء للسيارات أو مكونات التصنيع، يحصل على ميزات جمركية وضريبية، على رأسها خفض الجمارك على مكونات التصنيع المستوردة من الخارج لصالح المصانع من 40% الى 10%، وهو ما سيؤدى الى انخفاض أسعار السيارات المصنعة فى مصر عن اسعار السيارات المستوردة من الخارج حوالى 30%، خاصة ان الاستراتيجية تهدف الى زيادة نسبة المكون المحلى فى السيارات المصنعة محليا من 45% إلى 60%.

وتنص بنود الإستراتيجية على إجراء تعديلات على قوانين الضرائب الخاصة بالضرائب الجمركية على السيارات والضرائب المفروضه عند البيع، وهى خطوة منتظرة منذ عامين.

وتتضمن الاستراتيجية اعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتشمل جميع مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلى للسيارات، ووضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات ، إلى جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات.

واكد وائل عمار رئيس شعبة النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان عدد مصانع تجميع السيارات محليا حوالى 17 مصنعا، تنتج ما يقرب من 24 الف سيارة سنويا، لافتا الى ان الدولة تعلم جيدا مدى اهمية قطاع الصناعات المغذية، وتعمل على تشجيعه ودعمه، فهو اساس صناعة السيارات، والامل الوحيد لنمو سوقها.

وذكر في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الرئيس يدرك جيدا أهمية توطين تلك الصناعة باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة وتعزيز دور الطاقة الجديدة المتجددة باعتبارها توجها عالميا لحماية لمنع ظاهرة الاحتباس الحراري والتلوث البيئي، وإعادة تدوير الموارد.

وطالب بضرورة خروج استراتيجية صناعة السيارات الى النور لتنمية والنهوض بالقطاع ، والعمل على ضخ استثمارات بالسوق المصرى ، حيث ان هناك نحو 5 شركات اجنبية من مختلف الجنسيات راغبة فى ضخ استثملراتها بقطاع السيارات فى مصر

ولفت الى ان العمل باستراتيجية صناعة السيارات ستتغير منظومة تجميع السيارات فى مصر بشكل جذري ، موضحا ان الاستراتيجية سيتم عرضها مرة اخرى على مجلس النواب للموافقة عليا بشكلها الكامل .

ومن جانبة اكد نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ان اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الحكومة لتسليط الضوء علي ذلك القطاع، يؤكد توجه القيادة السياسية لتنويع فرص الاستثمار للدولة و استخدام كافة الامكانيات والموراد المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة.

أوضح أن استراتيجية السيارات تحتاج لمراجعة لبعض نصوصها، خاصة فيما يتعلق بفرض ضريبة على السيارات الاوروبية المستوردة لحماية الصناعة المحلية، مؤكدا أنه لا توجد صناعة محلية تنجح بحماية جمركية

وأضاف فى تصريحات لـ"صدى البلد" ان من عيوب استراتيجية صناعة السيارات نص انتاج 60 ألف سيارة في مصر سنويا بعد 8 سنوات بواقع 25 الف سيارة سنويا، منهم 25 الف ملاكي و35 الف سيارة ميكرباص ونقل، وتكون نسبة المكون المحلي بهم حوالي 45 الى 60%، وهذا أمر سهل بالنسبة لسيارات النقل، ولكن صعب للسيارات الملاكي.

واشار الى ان الحكومة وضعت داخل الاستراتيجية ضريبية تنمية صناعية علي السيارات التى يتم استيرادها من الخارج حوالي 30%، وهى نسبة كبيرة مما سوف يزيد من أسعار سيارات الخارج

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه في اجتماعه اليوم، للحكومة بحضور كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، و رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و رئيس هيئة الرقابة الإدارية؛ بالاسراع في تفعيل الإستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر.

وقد وجه الرئيس بالشروع في إطلاق الإستراتيجية المقدمة، وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، وترسيخًا للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، وسعيًا نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.

وقد تناول الاجتماع عرض مختلف محاور إستراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، بما فيها تعميق التصنيع المحلي والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات أجنبية أخرى، فضلًا عن التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل المستدام التي تستهلك الغاز الطبيعي، وفق المشروع القومي لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز، وكذا الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.

كما شهد الاجتماع عرض المحاور التي ترتكز عليها الإستراتيجية، خاصةً فيما يتعلق بإقرار السياسات المطلوبة، وإعداد البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية وتلك التي تعمل بالغاز الطبيعي.