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اقتصاد

توقيع اتفاقية بين مصر وإيطاليا لتعزيز مجالات التعاون في مجال ريادة الأعمال

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:30 م
خلال التوقيع
خلال التوقيع
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علياء فوزي

شهدت علا القبرصي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التوقيع بين إيهاب سلامة الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إديوكيشن للخدمات التعليمية و البروفيسير ماريو مولتيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة E4IMPACT الإيطالية اتفاقية تعاون في مجال ريادة الأعمال بحضور كل من المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس الإدارة و جامباولو كانتينى السفير الإيطالي بجمهورية مصر العربية.

 

قال البروفيسور ماريو مولتيني إن المؤسسة تعمل مع الشركات الناشئة لدعم نمو أعمالها وتقديم الشراكات والإرشاد وتوفير حلول الاتصال عبر أحدث التقنيات التكنولوجية لأعمالهم.

 

ويشار الى ان المؤسسة يقع مقرها في ميلانو - إيطاليا حيث قامت بتقديم برامج تنمية القدرات في 13 دولة أفريقية وقامت بتدريب عدد يتخطى 1000 من رواد أعمال.

 

وأوضح السفير الإيطالي جامباولو كانتينى اهتمامه بالاتفاقية معربًا عن إيمانه الشديد بالفرص المتميزة التي سيتم توفيرها للشباب ورواد الأعمال المصريين لتأسيس مشروعاتهم بنجاح من خلال توفير برامج بناء قدرات وتمويل الشباب ورواد الاعمال وكذا إمكانية زيادة رأس المال للشركات الناشئة من خلال التواصل مع الممولين، بالإضافة إلى تعزيز مستوى النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال.

 

ومن المقرر عقد سلسلة ندوات يبدأ أولها يوم 22 أبريل 2020، تحت عنوان "يوم ريادة الاعمال – للشباب الموهبين" بتنظيم كل من السويدي إديوكيشن والسفارة الإيطالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ممثلة في مركز فكرتك شركتك ومؤسسة E4IMPACT بهدف تقديم مقترحات المشروعات المبتكرة لرواد الاعمال حيث ستشمل الندوات على دورات متميزة في مجال ريادة الاعمال والتعرف على احدث النظم الخاصة بدورة حياة المشروعات الناشئة وتعزيز التواصل مع مجتمع رجال الأعمال هذا وسيتم اختيار أفضل المشروعات المطروحة للاستفادة ببرامج حاضنات ومسرعات النمو وكذا عقد مسابقات ريادة الأعمال، بالاضافة إلى تقديم خدمات تنمية الأعمال للمشروعات القائمة فى مراحلها المختلفة.

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