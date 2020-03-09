غرفة السياحة تكشف تأثير الشائعات وكورونا على السياحة في مصر.. فيديو

كشف محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الالكترونية بغرفة شركات السياحة، تأثير الشائعات وأزمة فيروس كورونا على السياحة المصرية والعالمية.





قال فاروق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الاثنين، إن السياحة العالمية تدفع فاتورة فيروس كورونا، وحركة السياحة بين دول العالم خلال الشهر والنصف الماضي في تراجع مستمر، متابعا أن الوضع مثل "كرة الثلج" وبدأت تزيد وتزيد كل يوم أكثر من اليوم الذي قبله.





وأكد رئيس لجنة السياحة الالكترونية بغرفة شركات السياحة، أن كل ما يحدث في العالم هو شائعات وفي الحقيقة أن فيروس الإنفلونزا العادي يسبب قتل أناس أكثر من الاصابة بفيروس كورونا، لافتا :"لازم ندافع عن بلدنا ونحن في حرب بيولوجية".





وأضاف رئيس لجنة السياحة الالكترونية بغرفة شركات السياحة، أن الفيروس ظهر في مصر على حالات أجانب قادمين من الخارج وليس على المصريين أنفسهم، والحالة التي توفيت في الغردقة لشخص عمره 62 عاما، موضحا أن هناك شيئاء أساسيا لابد من وضعه في اعتبارنا أن الدول الغربية التي تطير منها الرحلات "الشارتر" لمطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر لم تتوقف.





وفي السياق نفسه أشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل مجهودا كبيرا للحفاظ على البلاد ومواجهة فيروس كورونا ومصر ترحب بأي سائح، مشيرا إلى أن مصر لديها القدرة على الحفاظ على السائحين بها ومواجهة أي أضرار في الأزمة.



