قرار نهائي من السعودية بخصوص تأجيل مباريات الدوري بسبب كورونا





وذكرت صحيفة الشرق الأوسط وفقًا لمصادر مطلعة، أن وزارة الرياضة السعودي، ناقشت اليوم الإثنين، مع رؤساء أندية دوري المحترفين الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا "كوبيد 19".





وأضافت الصحيفة أنه تم التأكيد أنه لن يتم تعليق الدوري أو تأجيله بسبب الفيروس المستجد، وأنه لن يتم تقديم المباريات من أجل إنهاء الدوري بشكل مبكر، حيث أن الوضع الحالي في البلاد مطمئن، ولا خوف من إقامة مباريات الدوري بشكل طبيعي، لكنها شددت أيضًا أنه على الأندية أن تكون جاهزة لأي قرار مفاجئ بخصوص هذا الشأن.





كما أكدت الوزارة استمرار تقديم الدعم الحكومي للأندية في الموسم المقبل، مع الإبقاء على عدد الـ 7 محترفين لكل فريق.





يذكر أن الدوري السعودي يقام في الفترة الحالية بدون جمهور، بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

أكدت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن وزارة الرياضة السعودية اتخذت موقفها النهائي، من تأجيل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من عدمه بسبب فيروس كورونا.