النواب يوافق على تنظيم أوضاع نواب المحافظين.. ويحيله لمجلس الدولة.. ويرفض ضم المحافظين لنصوص القانون

عبد العال:

لا عوار دستوري بقانون نواب المحافظين

إقرار الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالى ضرورة وتأجيله خطيئة دستورية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن " تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين"، المقدم من النائب طارق الخولى، والذى وافقت عليه لجنة الادارة المحلية الأسبوع الماضى.

ورفض المجلس، ضم المحافظين، لمشروع القانون، بعدما كانت لجنة الإدارة المحلية، قررت إضافة المحافظين لمشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى.





وجاء نص مشروع بعد موافقة المجلس كالتالى المادة الأولى:" إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب فى المعاش أو المكافأة .، ولا يتقاضى نائب المحافظ فى هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله .

ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه فى الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب نائب المحافظ، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى.





ونصت المادة الثانية بأنه لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وإذا عين أي من شاغلي هذه الوظائف أو المناصب نائبا للمحافظ، يعد مستقيلًا من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.





ونصت المادة الثالثة أنه تسرى أحكام هذا القانون على نواب المحافظين الحاليين ، والمادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.





وأكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أنه لا يوجد عوار دستوري في مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، والذي وافق عليه المجلس في مجموعه في الجلسة العامة للمجلس.





وأضاف ، أن مشروع القانون ينص على أنه إذا كان المحافظ أو نائبه عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها، يُحتفظ له بوظيفته أو عمله.





وتابع عبد العال :"لكن من غير الملائم احتفاظ نواب المحافظين الذين كانوا أعضاء أي من الجهات والهيئات القضائية، أو الضباط، أو رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أو المعيدين أو الباحثين، بوظائفهم الأصلية".





وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة توفير المناخ الجيد لإنجاح تجربة نواب المحافظين وتشجيعها ودعمها بكل ما هو متاح؛ كونها تجربة مهمة ومفيدة، مضيفا :"لكن طبيعة بعض الوظائف تحول دون عودة نواب المحافظين إلى وظائفهم الأصلية".





وأشار عبد العال إلى أنه بالنسبة للمعيدين والباحثين، فإنهم لا يخضعون لقانون الجامعات، وإذا لم يؤدوا رسائلهم في مهلتها المقررة، يتم تحويلهم لوظائف إدارية، وبالتالي طبيعة هذه الوظائف تأبى عودتهم لمواقعهم حال توليهم منصب نائب محافط، مضيفا :"نريد إنجاح تجربة نواب المحافظين، ولكن نريد أيضا إنجاح تجربة الباحثين".





وطالب عبد العال بإخراج طريقة معاملة المحافظ من مشروع القانون، كونه يُعامل معاملة الوزير من حيث الراتب والمعاش، مضيفا :"المبادئ الحاكمة لأصول التشريع تجعلنا نُخرج المحافظ من هذا التشريع لأن وضعه القانوني مختلف عن نائب المحافظ".





وعلق الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب، على حديث النائب محمد عطا سليم،بانه تم نقل صورة غير دقيقة لرئيس الجمهورية بشأن قانون الإدارة المحلية، قائلا" الرئيس لم يتدخل "، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتدخل فى أى أمر يخص مشروع قانون الإدارة المحلية، قائلا: "الرئيس لم يتدخل فى هذا الأمر، ومحدش عرض عليه هذا المشروع"، مضيفا: "مشروع قانون الإدارة المحلية نوقش فى المجلس وتمت إرجاء مناقشته من داخل المجلس".





كان النائب محمد عطا سليم قال خلال مناقشة : "هذا القانون محترم لكن يجب النظر إلى تكلفة الفرصة البديلة، وكان يجب إصدار قانون الإدارة المحلية أولا"، وأضاف: "تم نقل صورة غير دقيقة لرئيس الجمهورية بشأن قانون الإدارة المحلية، البلد جاهزة للإدارة المحلية وأى حاجة"، وهو ما رفضه عبد العال، قائلا: "لا تُقحم رئيس الجمهورية فى الأمر".





وتطرق رئيس مجلس النواب ، بالحديث بشأن قانون الإدارة المحلية مؤكدا أنه سيتم إقراراه فى دور الانعقاد الحالى، مؤكدا ام تحديد موعد غجراء الإنتخابات من إختصاصات السلطة التنفيذية ، مشددا أن البرلمان ليس له علاقة بجدولة مواعيد انتخابات المحليات ، ولكن السلطة التنفيذية ستحدد ذلك وفقا لظروفها مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية لايوجد به أخطاء دستورية وعدم مناقشته خطيئة دستورية.





وتابع :" عدم مناقشة القانون خلال مدة ال5 سنوات لتى حددها الدستور يعتبر خطيئة دستورية.. حتى لو فرض فى اى ملاحظة نتجاوزها مثلما يحدث فى العديد من مشروعات القوانين".





واشار إلى ان البرلمان سيعمل خلال الفترة المقبلة ،على الانتهاء من قوانين مجلس النواب ،والشيوخ، لافتا إلى أن موعد إجراء تلك الإنتخابات لا دخل للمجلس بها . واضاف :" قانون الإدارة المحلية لسه موجود فى المجلس ..وأول ما تتفقوا حنطلع مشروع القانون تانى".









من جانبه قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني، إن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، أكد مرارًا وتكرارًا أن مشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية سيصدر بحالة توافقية، لاسيما أنه قانون يتعلق بدولة.





وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا ً: "لا يخفي عن النواب أن الحالة التوافقية بينا ككتل سياسية لم تنعقد بعد، لكننا نجتهد لإحداث الحالة التوافقية حول مشروع قانون الإدارة المحلية سواء داخل وخارج المجلس".