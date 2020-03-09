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تعليم

احتفالا بيوم الشهيد .. ندوة لجامعة بورسعيد عن مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:23 م
جامعة بور سعيد
جامعة بور سعيد
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كتب محمد الغزاوى
نظمت إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة بورسعيد برئاسة ايهاب ابو المعاطي احتفال بيوم الشهيد تحت رعاية وحضور الدكتور شمس الدين شاهين اليوم الاثنين ندوة تحت عنوان  مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس ومحاولات التشكيك في نوايا وأفعال القوى الوطنية حاضر فيها اللواء نصر محمد نصر سالم أستاذ العلوم الإستراتيجية ومستشار بأكاديمية ناصر العسكرية حيث بدا اللقاء بآيات من الذكر الحكيم

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الحشد الكبير من الطلاب لهذه الندوة خاصة لما تشهده جامعة بورسعيد في الفترة الأخيرة من انجازات كبيرة في كافة قطاعات الجامعة تجعلها تستحق أن تكون رائدة لما تشهده من تطور في الأنشطة الطلابية تفوقت فيها جامعة بورسعيد على العديد من الجامعات المختلفة .

وأشار شمس لأهمية هذه الندوة التي سيستعرض فيها سيادته أحد موضوعات الساعة الهامة  عن حروب الجيل الرابع والخامس كقائد عظيم في العلوم الإستراتيجية العسكرية .

وتحدث اللواء  نصر محمد سالم عن حروب الجيل الرابع والخامس ومحاولات التشكيك في نوايا وأفعال القوى الوطنية ومؤكدًا خلال كلمته على صلابة جيشنا وشعبنا على مر العصور وأننا نسعى دائمًا لمواجهة هذه الحروب والتصدي لها بالعمل والجهد والبناء والتعمير كما هو الواقع الآن بتعمير سيناء وبناء المدن الجديدة ونجني ثمار جهد الآباء والأجداد من خلال تشجيع إستراتيجية التعمير التي تشهدها البلاد حاليًا 

وشدد علي ضرورة انتباه الطلاب لهذه النوعية من الحروب الحديثة ونربط الماضي بالحاضر لقراءة المستقبل مشير على ما اتسمت به مصر وأهلها برباط إلى يوم الدين وذلك لحكمة شعبها وقوة جيشها .

وفي نهاية الندوة أجاب اللواء نصر  على العديد من التساؤلات من طلاب الجامعة في جو سادة الشفافية أعقبها التقاط صورة تذكارية جمعت بين  رئيس جامعة بورسعيد واللواء  نصر محمد سالم و الدكتور  جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واتحاد طلاب جامعة بورسعيد .
احتفالا بيوم الشهيد .. ندوة لجامعة بورسعيد عن مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس
احتفالا بيوم الشهيد .. ندوة لجامعة بورسعيد عن مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس
احتفالا بيوم الشهيد .. ندوة لجامعة بورسعيد عن مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس
احتفالا بيوم الشهيد .. ندوة لجامعة بورسعيد عن مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس
احتفالا بيوم الشهيد .. ندوة لجامعة بورسعيد عن مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس
احتفالا بيوم الشهيد .. ندوة لجامعة بورسعيد عن مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس
احتفالا بيوم الشهيد .. ندوة لجامعة بورسعيد عن مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس
احتفالا بيوم الشهيد .. ندوة لجامعة بورسعيد عن مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس
احتفالا بيوم الشهيد .. ندوة لجامعة بورسعيد عن مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس
احتفالا بيوم الشهيد .. ندوة لجامعة بورسعيد عن مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس
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