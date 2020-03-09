AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. حال رونالدينيو أسطورة كرة القدم البرازيلية داخل محبسه.. لن تصدق مظهره

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:44 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

التقط "رونالدينيو"، لاعب كرة القدم السابق البرازيلي، صورًا داخل أحد سجون باراجواي عقب إلقاء القبض عليه بتهمة تزوير أوراق سفره.




وفي السياق نفسه، قال "أدولفو مارين"، محامي أسطورة الكرة البرازيلية "رونالدينيو"، إن موكله تصرف بسذاجة عندما استخدم جواز سفر مزور، مؤكدًا أنه لا يعلم ذلك وليس مذنبًا.



وقال المحامي لوسائل الإعلام البرازيلية، إن رونالدينيو "لم يفهم" أنه كان يستخدم وثائق مزورة عندما سافر إلى باراجواي الأسبوع الماضي.



وأظهرت صورة نشرتها وسائل الإعلام في باراجواي، رونالدينيو مبتسمًا ومرتديًا سترة حمراء ونعلين داخل زنزانته.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، اُحتجز رونالدينيو، وأخوه، ومدير الأعمال "روبرتو أسيس"؛ بسبب حملهم وثائق سفر مزورة، لكن المدعين يقولون إن هناك مؤشرات على ارتكاب جرائم أخرى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على رونالدينيو في باراجواي.. تعرف على التفاصيل

رونالدينيو يغادر مكتب المدعي العام بعد احتجازه في باراجواي.. فيديو

بعد رفض العقوبة البديلة.. اعتقال رونالدينيو في باراجواي بسبب واقعة التزوير

شاهد.. كيف قضى رونالدينيو ليلته في السجن بعد القبض عليه

اعترف بالتزوير .. رونالدينيو يلتقط صورا تذكارية مع المعجبين بالكلبشات.. فيديو

تطور جديد في قضية اعتقال رونالدينو في باراجواي.. تعرف على ثروته !

ترشيحاتنا

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا

الرقابة الإدارية: القبض على برلماني تلقى رشوة 300 ألف جنيه

إلغاء هدفين بتقنية الـ VAR.. الإسماعيلي يتعادل مع الجونة 1 - 1 بالدوري

فيديوجراف.. كورونا يطيح بكأس العالم وكأس آسيا

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة في مصر

أخبار الفن.. رد ناري من أصالة بعد انفصال أنغام عن أحمد ابراهيم.. شيرين عبد الوهاب تعتذر بعد حكم حبس زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. ساندوتشات سمك فيليه وسبيط مقلي وسلطة كاليمارى بالخس

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

حقيقة موت كورونا بالشمس والماء الحار