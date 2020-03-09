شاهد.. حال رونالدينيو أسطورة كرة القدم البرازيلية داخل محبسه.. لن تصدق مظهره

التقط "رونالدينيو"، لاعب كرة القدم السابق البرازيلي، صورًا داخل أحد سجون باراجواي عقب إلقاء القبض عليه بتهمة تزوير أوراق سفره.













وفي السياق نفسه، قال "أدولفو مارين"، محامي أسطورة الكرة البرازيلية "رونالدينيو"، إن موكله تصرف بسذاجة عندما استخدم جواز سفر مزور، مؤكدًا أنه لا يعلم ذلك وليس مذنبًا.









وقال المحامي لوسائل الإعلام البرازيلية، إن رونالدينيو "لم يفهم" أنه كان يستخدم وثائق مزورة عندما سافر إلى باراجواي الأسبوع الماضي.









وأظهرت صورة نشرتها وسائل الإعلام في باراجواي، رونالدينيو مبتسمًا ومرتديًا سترة حمراء ونعلين داخل زنزانته.









ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، اُحتجز رونالدينيو، وأخوه، ومدير الأعمال "روبرتو أسيس"؛ بسبب حملهم وثائق سفر مزورة، لكن المدعين يقولون إن هناك مؤشرات على ارتكاب جرائم أخرى.