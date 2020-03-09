أبو شقة: ثورة 1919 العظيمة أفرزت حزبًا عريقًا.. صور

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن مصر بدستور ١٩٢٣ المنقول من الدستور البلجيكي، كان سببًا في انطلاقة حقيقية للحياة النيابية، مشيرا إلى أن ثورة ١٩١٩ أفرزت حزبا عريقا، هو حزب الوفد الذي ولد من رحم الثورة.





جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد اليوم الإثنين، في بيت الأمة، احتفالًا بالذكرى الـ١٠١ لثورة ١٩١٩ بحضور قيادات الوفد وشبابه.





وأضاف "أبو شقة" أن تلك الثورة العظيمة كانت سببًا في ثورة الفن والأدب، وكذلك إفراز زعماء حقيقين للأمة من بينهم محمود النقراشي وإبراهيم عبدالهادي وعلي ماهر الذين أصبحوا رؤساء حكومات تربوا على حب الوطن والكفاح من أجل الوطن.





وأكد "أبو شقة" أن الوفد كان الثمرة الحقيقية لثورة ١٩١٩ التي أفرزت حزبًا عريقًا له تاريخه وزعماءه سعد باشا زغلول قائد الثورة، والزعيم مصطفى باشا النحاس الزعيم الفريد، الذي أبرم معاهدة ١٩٣٦، وبحكمته عندما جاء رئيسا للحكومة في ١٩٥١ ألغى المعاهدة لصالح البلد.