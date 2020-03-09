الدوري الإيطالي يتضرر.. اللجنة الأوليمبية تعلق جميع الأنشطة الرياضية حتى أبريل

اتخذت اللجنة الأوليمبية الإيطالية، قرارًا بتعليق كافة المناسبات الرياضية، وإيقافها رسميًا اليوم الاثنين، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.





جاء ذلك بعد اجتماع رئيس اللجنة الأوليمبية في إيطاليا، مع رؤساء الاتحادات الرياضية اليوم الاثنين، قبل أن ينتهي الاجتماع إلى الاتفاق على تجميد كافة الأنشطة الرياضية حتى الثالث من أبريل المقبل.





وأوضح بيان اللجنة الأوليمبية الإيطالية، أن القرار يشمل مباريات الدوري الإيطالي، مؤكدًا أنها سابقة جديدة لم تحدث مطلقًا.





وأضاف البيان أن اللجنة تنتظر تصديق رئيس الوزراء على القرار، ليتم بدء تطبيقه وحتى الثالث من أبريل، دون تحديد موعد جديد لاستئناف الأنشطة مرة أخرى.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قرر في وقت سابق، خوض مباريات الدوري خلف الأبواب المغلقة وبدون حضور جماهيري، وهو ما تم في مباريات أمس الأحد.

وتعتبر إيطاليا، من أكثر دول العالم تضررًا من كورونا، إذ أصيب ما يزيد عن 9 آلاف شخص، ومقتل مايزيد عن 400 شخص، كثاني أكبر الدول إصابة بعد الصين.