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توك شو

ممرضة مستشفى الباجور بالمنوفية مصابة بـ كورونا أم لا.. الصحة تجيب.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:02 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال عبد الباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي في مديرية الصحة في المنوفية، إن الممرضة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا متواجدة في مستشفى حميات شبين الكوم إلى الآن .

وأضاف  عبد الباري العجيزي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء "دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الممرضة تعمل في مستشفى الباجور وتوجهت إلى الأطباء  وقالت لهم أنها كانت مخالطة لحالة مصابة  بفيروس كورونا في القاهرة".

وتابع  عبد الباري العجيزي:"  فور ظهور أعراض عليها تم الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا وتم إجراء التحاليل وتم إرسالها إلى المعامل المركزية في القاهرة"، مضيفا:"  الممرضة متواجدة  في مستشفى حميات  شبين الكوم في محافظة المنوفية".

وأكمل عبد الباري العجيزي:" الممرضة مشتبه في اصابتها بفيروس كورونا وتصل إلينا النتائج في الصباح الباكر للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا ام لا".

ولفت عبد الباري العجيزي:"  الممرضة كانت مخالطة لحالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا في  القاهرة  وتم إجراء التحاليل لها في وقت سابق في القاهرة وكانت النتائج سلبية، وتم إرسال الفريق الوقائي لفحص المخالطين لها لإجراء التحاليل والفحص".

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