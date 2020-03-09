سموحة 2005 يفوز على الأوليمبي 1/3

فاز فريق سموحة مواليد 2005 لكرة القدم على نظيره الأوليمبي 1/3 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحة ضمن مباريات بطولة منطقة الإسكندرية لكرة القدم.





وسجل أهداف سموحة محمود صلاح هدفين و عبد الرحمن محمود هدف وبذلك يرتفع رصيد سموحة إلى 52 نقطة.





ولعب سموحه بتشكيل مكون من: مهند محمد ، عبد العزيز سعيد ، أسامة محمد، محمد عوض، محمد شريف، مروان محمد، وزين السيد، نور الدين مصطفى، سيف الدين هانى، محمود صلاح ، محمد عاطف واشترك أثناء المباراة كلا من أحمد إيهاب وعبد الرحمن محمود .





ويتكون الجهاز الفنى من هانى العجيزى مدير فنى، أحمد الجندى مدرب عام، محمد على عباس مدرب حراس المرمى بدلا من رائد جمال الذى يعانى من وعكة صحية ، إبراهيم رأفت ادارى الفريق، حسن على علاج طبيعى ، محمد أحمد ووليد حسن عاملا مهمات.





ويقود قطاع الناشئين كلا من رضا البلتاجي رئيس القطاع وعبد البديع حماده مدير إدارة القطاع وعادل زكي شئون اللاعبين