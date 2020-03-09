رفض الترشح في انتخابات الأهلي .. أحمد شوبير يكشف حقيقة تدخله في شئون القلعة الحمراء

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، أنه لا يتدخل في شئون النادي الأهلي كما يعتقد البعض.





وقال شوبير خلال حواره ببرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: " يعتقد البعض انني أتدخل في إدارة النادي الاهلي، وهذا غير صحيح، ولا أستطيع فعل ذلك، والادارة من الأساس لن تسمح بذلك ".





وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، أنه رفض طلب محمود الخطيب رئيس النادي ، بالترشح على منصب النائب معه خلال الانتخابات الاخيرة .

وقال شوبير : الخطيب طلب مني في الانتخابات الأخيرة الترشح على منصب نائب الرئيس معه، ولكن عملي في الإعلام كان سبب اعتذاري له.

وعن مثله الأعلى في الإدارة قال : حسن حمدي لن يأتي مثله.





وأكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه رفض الترشح على منصب رئيس النادي الأهلي في 2014 أمام محمود طاهر ، مشيرا إلى أنه في الانتخابات قبل الاخيرة طلب منه الترشح على منصب الرئيس ضد محمود طاهر، بطلب من كبار الشخصيات داخل النادي الأهلي".



