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اقتصاد

الراجحي وأرامكو.. كبرى الشركات السعودية تهوي بسبب كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:13 م
بورصة السعودية
بورصة السعودية
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محمد يحيى

تضرر اقتصاد المملكة العربية السعودية من تفشي وباء كورونا، ليلقي بظلاله علي كبري الشركات والكيانات الاقتصادية في المملكة، ليخسر مؤشر الأسهم السعودي نحو 6.5 مليار ريال.


وتراجعت أسهم شركات تكوين، ومبكو، وسيرا، ومجموعة الحكير، وأسواق المزرعة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 1.43% و 10.00%.


وفي بيان رسمي قالت شركة الراجحي العاملة بقطاع الخدمات المالية، إن المخاوف المتزايدة بسبب وباء كورونا تسببت في تزايد التقلبات بسوق الأسهم لديها، وهو ما يدفع المجموعة لإعادة النظر في ارباحها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.


وفي شركة أرامكو كبري الشركات العاملة في قطاع النفط، الذي تضرر بفعل أزمة كورونا وانخفاض السعر العالمي لبرميل النفط انخفض سعر الطرح الأولي لـ آرامكو بنحو 32 ريالا بقيمة خسائر سجلت 29.4 مليار دولار.


وتراجعت البورصة السعودية اقتداء بالأسواق العالمية التي تراجعت بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكنها مُنيت بهبوط حاد بعد نزول أسعار النفط 30 بالمئة عقب انهيار اتفاق خفض إنتاج أوبك+ وتحرك الرياض لزيادة إنتاجها وخفض أسعار الخام.

 

 

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