تكريم أحمد فتحي .. شوبير: أتوقع مواجهة مصرية بنهائي دوري أبطال إفريقيا

توقع الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، أن يواجه الأهلي نظيره نادي الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقال شوبير خلال حواره ببرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: " الأهلي قادر على حصد لقب دوري الأبطال، أتوقع أن يكون النهائي مصري، رغم أن طريق الأحمر أصعب بمواجهة الوداد، ولكن المؤشرات تشير إلى مواجهة مصرية في ختام البطولة" .





وعن فايلر قال: أعتقد أنه من الممكن أن يستمر مع الأهلي ، الأهم هو مساندته لأن وضع طبيعي أن يخسر مستقبلا، ولهذا لابد أن نتحلى بالصبر، فهو مدرب كبير وقوي".





وانتقل حارس مصر الأسبق للحديث عن أحمد فتحي جوكر الأهلي قائلا: نموذج للاعب كرة مطلوب في أي فريق، لابد من التجديد معه، وتكريمه من قبل النادي وإعطائه أكبر عرض مالي، فهو يستحق ذلك" .



