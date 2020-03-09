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كفاية التوتر.. تامر أمين يكشف عن خطورة الشائعات حول كورونا.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:14 م
الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
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محمود محسن
أكد الإعلامي تامر أمين أنه يجب تطبيق القانون بصرامة وبكل حزم على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن حرية الرأي مكفولة للجميع ولكن إطلاق الشائعات وترويع المواطنين وتشوية الدولة هو أمر ممنوع ومجرم.

وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج أخر النهار عبر فضائية النهار أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر بيانا وهو المسئول عن كافة أنواع العمل الإعلامي في مصر مؤكدا أن قصة فيروس كورونا قد جاءت لتعكير صفو حياتنا.

وتابع الإعلامي تامر أمين "كفاية توتر في حياتنا وكفاية التوتر اللى البيوت المصرية فيه" مؤكدا أن سلوكيات المصريين في التعامل مع المرض تتم بنفس الطريقة وهى المصافحة والتقبيل وهو أمر خاطئ فكر دول العالم منعت ذلك. 

وأشار تامر أمين أن إيطاليا منعت التجمعات خوفا من انتشار المرض مؤكدا أن الفيروس ينتقل باللمس سواء الشخص أو شئ قد لمسه هذا الشخص فيجب منع اللمس. 

وقال الإعلامي تامر أمين لو كنتم خايفين بجد من المرض  بطلوا السلوكيات الخاطئة" والتي من الممكن تساهم في زيادة المرض.

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