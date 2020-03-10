توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 10/3/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.. لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 10 مارس 2020، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغي فرح





برج الحمل :

مهنيًا: تنعم بيوم مناسب حيث تختبر جديدًا مشوّقًا، ويدعوك إلى الاحتفال ونشر الآراء ويقدّم لك خيارات كثيرة ويعزّز ثقتك بالنفس

عاطفيًا: مكاسب غير متوقعة في العلاقة العاطفية، وهذا ينعكس ارتياحًا عند الشريك ويزيده تعلقًا بك وتزيد علاقتكما قربا

صحيًا: تتخلص من هموم الماضي الثقيلة عبر القيام برحلات ترفيهية تبعدك عن القلق .





برج الثور:

مهنيًا: تؤدي دورًا فاعلًا وبنّاء في العمل، لكن ذلك لن يكون وليد مصادفة، بل هو ثمرة جهد متواصل وعمل جاد من طرفك

عاطفيًا: تستقطب التأييد من بعض الاصدقاء، وخصوصًا لجهة المبادرة إلى تحديد نوع العلاقة مع الشريك، وهذا سيوضح الأمور أكثر

صحيًا: تحاول إسداء نصائح للآخرين للاستفادة من الرياضة ولا تطبقها على نفسك





برج الجوزاء:

مهنيًا: يدعوك هذا اليوم الى عدم التورّط في قضايا شائكة والابتعاد عن المشاريع المشبوهة ودراسة جميع الاوراق قبل التوقيع عليها

عاطفيًا: قد تفاجأ بأحداث وتطوّرات غير مسبوقة، انتبه من المبالغة، قد تتسارع الخطى وتطالب الشريك اللحاق بك، وينصحك الفلك بالرفق به

صحيًا: حذار أي نزاع هذا اليوم، قد يفاجئك الآخرون بمطالب تثير عصبيتك وانفعالك





برج السرطان:

مهنيًا: أنت على موعد مع الربح والتقدّم والمكاسب والدعم، لكن حذار تبديد الأموال والاستخفاف باهتمامات الآخرين وانشغالاتهم

عاطفيًا: قد يحمل إليك هذا اليوم المفاجآت واللقاءات الحارّة والمبادلات العاطفية المناسبة، إلاّ أنّ الوهج يخف قليلًا

صحيًا: عليك القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك





مهنيًا: أحذّرك من التعب والارهاق نتيجة التحديات التي ستظهر بشكل مدروس ومخطّط له فحاول التخفيف من تفكير وارهاق نفسك

عاطفيًا: إذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل في علاقتك العاطفية، قد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة مع الشريك

صحيًا: حاول استعادة قوتك المعنوية وعد إلى حياتك اليومية المعتادة وتصرف بهدوء





برج العذراء:

مهنيًا: يوم جيد ومليء بالآمال الجديدة، التي تشهد تغيّرات إيجابية في الخطط، وربما تحقّق ربحًا مفاجئًا لم تكن تنتظره

عاطفيًا: تطور إيجابي مهم على صعيد العلاقة بالشريك، وأي خطوة ناقصة في هذا الاتجاه تعيد الأمور إلى الوراء

صحيًا: أنت تحسن التمييز بين المفيد والمضر، لكنك في الفترة الأخيرة تميل إلى كل ما يضرك صحيًا، فاحذر





:برج الميزان

مهنيًا: عليك أن تكون أكثر وضوحًا في العلاقة بالآخرين، لئلا تترك مجالًا للشكوك واحتمالات التصادم

عاطفيًا: تحب الاستقرار وتبذل قصارى جهدك لتصل العلاقة التي بدأتها إلى خواتيمها السعيدة وان تنتهي علاقتكما بالزواج

صحيًا: أنت حرّ في حياتك وتصرفاتك، لكن أنت وحدك المسؤول عما سيؤول إليه وضعك الصحي





برج العقرب:

مهنيًا: قد تمرّ بأزمة داخلية وتعيد النظر في بعض القرارات أو العلاقات، وتلمس جوًّا من الفوضى والارتباك حتى لو لم تكن معنيًا به

عاطفيًا: يؤدي الحظ اليوم دورًا مهمًّا في تطور أمورك العاطفية بإتجاه ملموس وإيجابي وقد تكون بداية علاقة اذا كنت اعزب

صحيًا: حاول قدر الإمكان تناول العصير الطبيعي بعد ممارسة الرياضة ولا سيما الغني بالفيتامين سي





برج القوس:

مهنيًا: تمتلئ حيوية وقد تعلن عن شراكة ما أو تعيش أوضاعًا استثنائية و تشعّ بشخصية مميّزة ، وتبدو متزنًا في خياراتك

عاطفيًا: المشاكل العائلية توتر علاقتك بالحبيب، فكن حذرًا ولا تطلب منه التغيير وأنت لست بحال أفضل

صحيًا: تقلد الآخرين في ما يقومون به من رياضات خفيفة وتحاول التفوق عليهم لإفادة صحتك





برج الجدي

مهنيًا: قد تحدث بعض المشاكسات في العمل اليوم من أحد الزملاء فحاول أن تعرف كيف تتعامل معها بحكمة

عاطفيًا: مشاكل طارئة تهدّد العلاقة بالشريك، لكنّك حتمًا تتمكن من معالجتها بأسرع ما يمكن قبل أن تتفاقم

صحيًا: لا ترفض دعوة الأصدقاء إلى مشاركتهم في نشاطات رياضية، فهي مفيدة لك





مهنيًا: تشعر بأنّ النمط يتسارع وأن المشكلات السابقة بدأت تجد حلحلة لها، كذلك قد تسوّى مشكلات مالية

عاطفيًا: كثرة التعاطي باستخفاف مع الشريك قد تفضي إلى عواقب سيئة، وهذا لن يكون في مصلحتكما

صحيًا: تتجاوز مرحلة دقيقة كادت تلزمك الفراش طويلًا لو لم تقصد الطبيب في الوقت المناسب





برج الحوت:

مهنيًا: تكون الاجواء متوتّرة والمشاحنات قويّة وقد تضطر للجوء إلى الزملاء للتوسّط أو لتطرية الأمور

عاطفيًا: برهن عن ليونة ودماثة أخلاق، ولا تذهب نحو أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك العاطفي غير مريح