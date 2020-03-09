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أخبار البلد

اللواء عباس كامل ينقل لـ البرهان تحيات الرئيس السيسي وتضامن مصر مع السودان في مواجهة الإرهاب

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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أ ش أ
التقى رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، في الخرطوم اليوم، الإثنين، برئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حيث نقل إليه تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضامن حكومة وشعب مصر، مع شقيقه الشعب السوداني، في مواجهة الإرهاب.

وكان اللواء عباس كامل، وصل اليوم، الإثنين، إلى الخرطوم على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

وأكد اللواء عباس كامل، للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعم مصر التام للسلطة الانتقالية في السودان وحرصها على المساعدة في تلبية طموحات الشعب السوداني.

كما تناول اللقاء، بحث عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتعد زيارة رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، أول زيارة لمسئول أجنبي إلى السودان، تضامنًا معه، بعد حادث المحاولة الإرهابية الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، صباح اليوم.
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