حقيقة زيارة حفتر السرية إلى سوريا

أفادت تقارير إعلامية بزيارة سرية أجراها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي إلى سوريا لاستئناف العلاقة مع الحكومة السورية في دمشق، إلا أن مصادر ليبية كشفت حقيقة تلك الزيارة.





ونفى مصدر عسكري بمكتب القائد حفتر تلك الأخبار المتداولة عن زيارة حفتر لدمشق مؤكدا أن "حفتر لم يزر سوريا حتى الآن".





وتأتي أنباء الزيارة السرية عقب زيارة قام بها وفد من الحكومة الليبية إلى دمشق التقى خلالها وفدا من الحكومة هنا، وأعلن الطرفان عن إعادة العلاقات الدبلوماسية.





ويقوم حفتر بزيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس التقى خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون ووزيري الخارجية والدفاع بالحكومة الفرنسية.



