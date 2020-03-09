بسبب فيروس كورونا.. المجلس الأعلى للجامعات يقرر الموقف من تعطيل الدراسة غدا

أكد الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس أن المجلس الأعلي للجامعات سوف ينعقد غدا بحضور جميع رؤساء الجامعات المصرية وهو من يقرر موقف الدراسة بسبب فيروس كورونا.
وردا على الشائعات الواردة حول تعطيل الدراسة في الجامعة، أشار عبد الحميد إلى أنه لا نية لتعطيل الدراسة بسبب فيروس كورونا.
وقال عبد الحميد في تصريحات لـ صدي البلد إن الجامعة تقوم بكل إجراءاتها الاحترازية لحماية الطلاب، موضحا أن جميع الكليات في الجامعة تقوم بعمل ندوات توعية ضد الفيروس للحفاظ على سلامة الطلاب.
وخاطب المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات باتباع الاحتياطات اللازمة واتخاذ الإجراءات الوقائية، والتى من شأنها منع انتشار الفيروس، وسرعة الكشف عن أية إصابة به داخل الجامعات، ومنها:
1-تفعيل دور إدارة الأزمات.
2- تحديد فرق مخصصة للتعامل مع أى حالة اشتباه بكل جامعة.
3- وضع خطط للتدريس فى حالة الاضطرار لتعطيل الدراسة .
4-النظر فى توصيات المجلس الأعلى للجامعات فى خطته الوقائية.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.
وفيما يخص إجراءات التعقيم الخاصة بالمدرجات والمعامل وغرف التدريس، أشار التقرير إلى التأكيد على تنظيف الأسطح والحوائط يوميا، واستخدام مطهر يحتوى على مركبات الكلور أو أكاسيد الهيدروجين أو الأمونيا الرباعية، وفتح النوافذ باستمرار، وكذلك تطهير جميع الأجهزة باستخدام مطهر خاص بها، وتوفير مستلزمات نظافة الأيدى و المطهرات الكحولية بجميع المعامل، التى يوجد بها أجهزة يتشارك الطلاب فى استخدامها.