بسبب فيروس كورونا.. المجلس الأعلى للجامعات يقرر الموقف من تعطيل الدراسة غدا

وقال عبد الحميد في تصريحات لـ صدي البلد إن الجامعة تقوم بكل إجراءاتها الاحترازية لحماية الطلاب، موضحا أن جميع الكليات في الجامعة تقوم بعمل ندوات توعية ضد الفيروس للحفاظ على سلامة الطلاب.





وخاطب المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات باتباع الاحتياطات اللازمة واتخاذ الإجراءات الوقائية، والتى من شأنها منع انتشار الفيروس، وسرعة الكشف عن أية إصابة به داخل الجامعات، ومنها:





1-تفعيل دور إدارة الأزمات.

2- تحديد فرق مخصصة للتعامل مع أى حالة اشتباه بكل جامعة.

3- وضع خطط للتدريس فى حالة الاضطرار لتعطيل الدراسة .

4-النظر فى توصيات المجلس الأعلى للجامعات فى خطته الوقائية.





واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.



