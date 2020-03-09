التعليم العالي: اجتماع مع رؤساء الجامعات لمتابعة تنفيذ خطط مواجهة كورونا غدا

قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالى، إنه سيتم عقد اجتماع لوزير التعليم العالي مع رؤساء الجامعات المصرية لتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة من المجلس الأعلى للجامعات لمواجهة فيروس كورونا غدا الثلاثاء.





وأضاف عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء "دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" نتابع وحدات الترصد الوبائي في المستشفيات الجامعية وندوات التوعية في الجامعات وإجراءات النظافة والتطهير في كافة المدرجات".





وتابع:" استخدام الوسائل الإلكترونية كوسائل مساعدة في عملية التعليم وسيتم مراجعة كافة الخطط وما تم تنفيذه من الإجراءات الاحترازية".





وأكمل عادل عبد الغفار:" سوف نراجع استعداد كافة الجامعات بالتعاون بين المستشفيات الجامعية وآليات التبليغ عن الحالات المشتبه بها، ومتابعة الإجراءات على مستوى المدن الجامعية".



